Quando si parla di display OLED, il fornitore più grosso al mondo è Samsung. Molti altri produttori di smartphone si affidano al colosso sudcoreano per ricevere la propria fornitura. Tra questi c’è anche Apple la quale però è andata incontro a un problema. La scarsa vendita degli iPhone degli ultimi periodi ha di fatto obbligato a ridurre la produzione e quindi a richiedere meno display.

Qual è il problema di richiedere meno display? Che c’era già un accordo con Samsung per raggiungere un quantitativo minimo di ordini. Il risultato di non aver raggiunto questo ordine minimo? Che ora Apple dovrà sborsare quasi 1 miliardo di dollari come penale, 950 milioni di dollari per essere più precisi.

Non aver raggiunto la quota produttiva prefissata ha sicuramente causato un danno a Samsung per questo si spiega come mai la multa risulta essere così salata. La parte più interessante di questo aspetto è che proprio per la compagnia sudcoreana l’aver mancato l’ordine minimo si è trasformato in un maggiore profitto.

Apple e i pochi iPhone

Gli ultimi cicli degli iPhone non sono andati bene come gli anni precedente, sia perché il prezzo dei nuovi modelli risulta sempre più alto, ma anche perché l’intero settore è entrato in una leggera crisi. Per questo motivo Apple ha dovuto frenare la produzione e annullare gli ordini. Ritrovarsi i magazzini pieni di pannelli OLED e di altra componentistica sarebbe stato ancora più oneroso che pagare una multa quasi miliardaria. Sicuramente questa perdita era stata già messo in conto da tempo dalla compagnia.