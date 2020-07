Da alcuni giorni Google ha rilasciato un importante aggiornamento per Android Auto che, di fatto, entra a far parte di una serie di ben quattro aggiornamenti rilasciati in seguito al lungo periodo di Lockdown. L’ultimo update, quindi, introduce delle importanti novità sul fronte Applicazioni. Da oggi, infatti, gli utenti del sistema operativo targato Android potranno finalmente utilizzare YouTube Music all’interno di Google Maps. Grazie a questa importante novità, quindi, gli automobilisti potranno evitare le distrazioni derivate dalla navigazione all’interno del menu, riducendo di fatto tutti i possibili rischi al volante.

YouTube Music, quindi, sostituisce definitivamente la tanto criticata app di Google Play Music che, di fatto, presentava parecchi bug ed imperfezioni. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android Auto: arriva un nuovo aggiornamento, ecco tutte le ultime novità

Come accennato precedentemente, quindi, il nuovo aggiornamento di Android Auto entra a far parte di un pacchetto di quattro update post Lockdown. Ad oggi, dunque, il nuovo aggiornamento si trova in una prima fase di roll out il che significa che, ben presto, tutti gli utenti del servizio potranno scaricarlo in maniera del tutto gratuita.

Nonostante ciò, però, sul web sono già spuntate le prime critiche da parte degli automobilisti che hanno già ricevuto il seguente update. A quanto pare, infatti, l’introduzione di YouTube Music sembrerebbe creare non pochi conflitti con le applicazioni di terze parti, come ad esempio Spotify, TuneIN o Deezer, rendendole quasi del tutto inutilizzabili. Restate quindi connessi per scoprire tutte le ultime novità riguardanti il mondo di Android Auto.