L’offerta operator attack del gestore WindTre rivolta ai clienti che decidono di abbandonare Iliad, Fastweb o PosteMobile è la WindTre Go 50 Fire Plus. E’ disponibile a soli 6,99 euro al mese e può essere attivata online, attraverso il sito ufficiale dell’operatore, senza andare incontro a spese iniziali se non a quelle necessarie per l’acquisto della nuova SIM, il cui costo è di soli 10,00 euro; e al primo rinnovo anticipato della tariffa.

Offerta WindTre Go 50 Fire Plus: minuti, SMS e Giga di traffico dati a soli 6,99 euro al mese!

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

I nuovi clienti possono attivarla gratuitamente sostenendo una spesa iniziale di soli 16,99 euro. Ogni mese è previsto un costo di rinnovo di soli 6,99 euro, da saldare tramite credito residuo. La spesa include anche alcuni servizi utili, come:

il servizio di segreteria telefonica

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio Ti ho Cercato

L’operatore WindTre offre la possibilità di disattivare i servizi extra in qualsiasi momento, seguendo le indicazioni presenti nella sezione “Offerte Per Te” del suo sito ufficiale.

Per effettuare con successo l’attivazione è necessario acquistare la nuova SIM online e procedere con il trasferimento del numero da uno degli operatori indicati da WindTre.

I clienti che desiderano effettuare la portabilità da altri gestori possono comunque consultare il sito WindTre o recarsi in uno dei punti vendita e conoscere le ulteriori offerte disponibili.