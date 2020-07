Come di solito, le migliori promozioni nel campo della telefonia mobile arrivano con l’estate. In casa TIM non si fa eccezione: il gestore prevede per queste settimane iniziative molto vantaggiose per la telefonia domestica e per le ricaricabili di telefonia mobile. Un occhio di riguardo ci sarà per gli abbonati più giovani, ovvero per la platea degli 25 anni.

TIM, per chi ha meno di 25 anni c’è la nuova offerta Young

Per l’estate, la promozione storica di TIM, la Young si modifica in Young Student Edition. La promozione, in linea con il passato, sarà disponibile per vecchi e nuovi clienti e potrà essere sottoscritta sia online sia attraverso gli store ufficiali del gruppo.

Ancora più vantaggiose le soglie di consumo per gli abbonati. Con la Young Student Edition, sono previste chiamate senza limiti verso numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti e 40 Giga per internet. Il prezzo della promozione Young è di 9,99 euro per tutti gli abbonati che decideranno di pagare con metodo di Ricarica Automatica. Per quanto cocente i costi di attivazione per la rete, il costo una tantum previsto è di 12 euro.

Insieme al suo pacchetto di consumi, i clienti che scelgono Young Student Edition potranno beneficiare anche di importanti funzioni aggiuntive. Ad esempio, con la tariffa ci sarà connessione senza limiti per i servizi di eLearning utili alla didattica online. Anche la navigazione su social e chat non prevede consumi in termini di traffico internet. Come ultima agevolazione, inoltre, gli abbonati avranno anche sei mesi di TIMmusic Platinum a costo zero.