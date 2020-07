L’operatore Tim Italia solamente la scorsa settimana ha prorogato le offerte di Rete Fissa e le relative promozioni fino a ieri 12 luglio 2020. L’operatore nelle ultime ore ha deciso di proseguirne l’attivazione fino al prossimo 29 agosto 2020.

Tra le offerte prorogate troviamo anche quelle della gamma Super, salvo eventuali cambiamenti. Non è escluso che in futuro ci saranno comunque offerte last minute online e nei negozi. Scopriamo insieme i dettagli.

Tim ha deciso di prorogare le offerte di Rete Fissa fino al 29 agosto 2020

Fino al prossimo 29 agosto 2020 saranno ancora sottoscrivibili le offerte di rete fissa tradizionali della gamma Nuova TIM Super, ossia Super Fibra (FTTH), Super Mega (FTTC) e Super ADSL, con prezzi a partire da 29.90 euro al mese, rispettando però alcune condizioni. Vi ricordo che le offerte appena menzionate comprendono di base, internet illimitato con massima velocità gratuita inclusa (per FTTC e FTTH), chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro), modem TIM incluso a 5 euro al mese per 48 mesi (opzione attiva di default, salvo diversa indicazione) e TIMVISION versione “base” incluso.

Continuerà anche lo sconto di 5 euro al mese riconosciuto a tutti i nuovi clienti Nuova TIM Super che attiveranno contestualmente la domiciliazione bancaria. Nel caso invece che il cliente non scelga di acquistare il modem, avrà la possibilità di attivare una delle opzioni aggiuntive in maniera totalmente gratuita e a tempo indeterminato. Opzioni come Safe Web Plus, Smart Home, opzione Voce (chiamate illimitate) o TIM Flexy (90 centesimi di euro in più).

Ora le offerte della gamma TIM Super che salvo cambiamenti continueranno fino al 29 Agosto 2020 c’è anche quella per internet da casa wireless in tecnologia FWA, ossia TIM Super FWA, che prevede la promo estiva con 500 Giga al mese alla massima velocità per Luglio e Agosto 2020, oltre a comprendere le chiamate illimitate a partire da 24.90 euro al mese. Per scoprirle tutte non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.