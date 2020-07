Nel corso di questa estate, la programma Sky ha ritrovato una sua naturale fisionomia. Dopo la pausa primaverile, forzata dall’emergenza Covid, in queste settimane gli utenti della pay tv hanno ritrovato le partite della Serie A, così come i GP di Formula 1. A breve tante altre esclusive si uniranno alla lista, tra motomondiale, NBA ed anche la Champions League.

Sky, due iniziative ad hoc per chi già risulta essere cliente

Insieme alle offerte per i nuovi clienti, Sky non dimentica la platea di quegli abbonati fedeli che hanno un contratto attivo da più anni. Per questa fascia di pubblico, anche nelle settimane estive, sono previste iniziative davvero vantaggiose.

Una prima offerta è quella per l’acquisto del decoder Sky Q. I clienti storici potranno ricevere il dispositivo di nuova generazione ad un costo fisso ed unico di 49 euro, al posto dei 99 euro di listino. La promozione è esclusiva per i clienti da almeno sei anni con programma Extra attivo. I vantaggi garantiti da Sky Q sono molteplici: in prima linea vi è ovviamente la visione in 4K per alcuni eventi di sport, film e serie tv. Da non dimenticare poi la presenza di app accessibili dal telecomando, tra cui Netflix, Spotify e DAZN.

Sempre i clienti storici di Sky potranno poi accedere al pacchetto Intrattenimento Plus. Agli abbonati sarà data la possibilità di attivare un account Netflix a prezzo ridotto rispetto a quelli di listino. Per gli abbonati da almeno tre anni, con ticket Cinema e Famiglia attivo, il pacchetto Intrattenimento Plus avrà un costo di 6,99 euro ogni trenta giorni.