Netflix col passare degli anni è riuscita a riscuotere un successo davvero imparagonabile a qualunque alta piattaforma di streaming, questo grazie alla sua maniacale attenzione nell’offrire contenuti sempre aggiornati e in massima qualità possibile, pregi che le hanno garantito la fiducia di ben 200 milioni di utenti paganti entusiasti del servizio offerto.

Nel periodo di quarantena causa Coronavirus che ci stiamo lasciando alle spalle, tre serie TV in particolare hanno riscosso un grande successo tra il pubblico, parliamo di Sex Education, After Life e Peaky Blinders, le quali ora hanno reso i avri utenti affamati di novità in merito alle prossime stagioni di questi brand.

Ecco le ultime novità in circolazione

Iniziamo col parlare di After Life, una serie TV black comedy che, sotto l’influenza positiva del lockdown, ha riscosso un successo davvero incredibile tra gli utenti, i quali non vedono l’ora di godersi la terza stagione. Proprio quest’ultima è stata confermata ufficialmente dalla produzione senza però rilasciare una data ufficiale di uscita, ci sarà quindi ancora da attendere però ne varrà la pena.

Per ciò che concerne Sex Education invece, una serie incentrata su tematiche giovanili, tanto che proprio la medesima è quella in cui ha trovato maggiori consensi, essa purtroppo ha subito la battuta d’arresto delle riprese della nuova stagione a causa del Coronavirus, rimane quindi ancora un alone di mistero in merito all’uscita delle nuove puntate.

In ultima istanza abbiamo la punta di diamante di Netflix, Peaky Blinders, la nota serire londinese incentrata sulle vicende di Thomas Shelby e della sua gang, ha riscosso un successo planetario anche grazie all’interpretazione magistrale di Cilian Murphy. Stando alle ultime news la sesta stagione arriverà e non sarà l’ultima, le riprese hanno per dovuto interrompersi a causa della pandemia, anche se secondo alcune fonti sono da breve ricominciate.