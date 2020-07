OnePlus Nord 5G sarà una svolta importante per la compagnia cinese. Quasi un ritorno all’origini per il prezzo di uno smartphone del genere, perlomeno da quello che si è capito finora. In questi mesi è stato rivelato molto, ma l’ufficialità è prevista per il 21 giugno, ma nel frattempo hanno dato il via a un Giveaway.

Rilasciando un’immagine parziale dello smartphone, OnePlus ha anche annunciato che a dieci fortunati arriverà una copia speciale del modello, una copia a cui sarà inciso un numero per renderlo ancora più memorabile. Apparentemente possono partecipare tutti, a patto che si hanno dei documenti di viaggio validi Parigi per qualche motivo non chiaro.

Here’s your chance to WIN one of the first ten #OnePlusNord devices. Ever. And we’re engraving them #01 to #10 to prove it.

To participate:

1. RT and ❤️

2. Fill this => https://t.co/fV4gjm0GXB

Winners will be announced on 21/07 after the #OnePlusNordAR launch. pic.twitter.com/27S7SRkIpA

— OnePlus (@oneplus) July 13, 2020