Immaginare un treno futuristico è molto difficile: ponendo questa sfida a vari soggetti le risposte ottenute sarebbero totalmente differenti tra di loro e dedicate buona parte agli interni o a idee hollywoodiane come vagoni volanti. A fornire un’ipotetica idea per un treno del futuro, però, vi è Elon Musk che combinando innovazione tecnologicamente alla scienza ha dato vita ad un progetto senza eguali e possibilmente fattibile: Hyperloop.

Già nota in tutto il mondo, l’idea di Musk rimane ancora astratta sebbene si stia avvicinando sempre di più alla realtà attraverso il primo sì ricevuto: vediamo i dettagli.

Hyperloop: il treno passeggeri dai duplici risvolti

Spiegare in maniera sintetica cosa Hyperloop potrebbe diventare per la popolazione mondiale è molto difficile in quanto dietro ad un’apparente realizzabile progetto si cela molto di più. Stando alle idee del suo progettatore, infatti, Hyperloop non solo potrebbe diventare un mezzo di trasporto veloce, ecologico e innovativo ma bensì anche un mezzo di trasporto produttore di energia a zero consumo. Cosa significa tutto ciò? Grazie alle idee di Musk, i vagoni del treno verrebbero ricoperti da pannelli solari e da freni a recupero d’energia, così da produrre già parte della forza necessaria per far circolare il treno, inoltre grazie al sistema vactrain che consentirebbe al mezzo di lievitare nei tunnel, il treno sarebbe in grado non solo di produrre il totale del suo fabbisogno, ma persino il 30% in più di energia da destinare ad altri funzioni.

Attualmente la realizzazione di Hyperloop è ad un punto statico, ma chissà: tra qualche anno, con quale altro sì esso potrebbe mutarsi in realtà.