Fortnite continua ad essere uno dei videogame più utilizzati e apprezzati dagli utenti provenienti da tutto il mondo, soprattutto per i suoi continui aggiornamenti con i quali, gli sviluppatori, introducono innumerevoli novità. Anche questa volta il team di sviluppo ha stupito i players, ma eccovi svelati tutti i dettagli nel paragrafo successivo.

Fortnite continua con le novità: ecco tutti i dettagli del nuovo aggiornamento

In Fortnite i players hanno avuto la possibilità di divertirsi con alcuni personaggi dell’universo Marvel partendo dall’evento dedicato agli Avengers fino al debutto di Deadpool. I players questa volta hanno la possibilità di fare i conti con Capitan America perché con il nuovo aggiornamento gli sviluppatori hanno introdotto la sua nuova skin acquistabile in-game.

Coloro interessati possono acquistarla direttamente nel Negozio di Fortnite effettuando una spesa di 2.000 V-Bucks che sarebbero all’incirca 20,00 Euro. I players acquistandola saranno in possesso del costume a stelle e strisce e del suo noto scudo che potrà essere utilizzato durante le partite. Difatti, a riguardo il sito ufficiale online di Epic Games ha già comunicato ai suoi utenti le grandi novità da diversi giorni dichiarando: “[…] Il costume di Cpa include due oggetti: il dorso decorativo e il piccone in proto-adamantio. Brandite lo scudo usandolo come piccone, oppure sfoggiatelo con fierezza sulla schiena.”.

Insomma i players hanno tanto da scoprire anche se in rete di vocifera già l’esistenza di un nuovo aggiornamento e di tante altre novità. Non resta che rimanere aggiornati per scoprire eventualmente le nuove intenzioni di Epic Games e del team di sviluppo.