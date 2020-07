A seguito delle notizie sui recenti investimenti di Sony, un nuovo pacchetto di articoli cosmetici per Fortnite è ora disponibile su PS4 ed è esclusivo per gli abbonati PS Plus. C’è un nuovo pacchetto di skin Fortnite gratuiti in offerta per i giocatori PS4, a condizione che tu sia un abbonato PS Plus.

Il pacchetto include un nuovo aliante, una scia di lancio ed una nuova emote. Epic ha offerto simili pacchetti Fortnite esclusivi per PS4 in passato, più di recente ad aprile. Secondo quanto riferito, il rapporto tra Sony e lo sviluppatore di Fortnite Epic Games si è approfondito la scorsa settimana, con la Sony che ha investito $ 250 milioni per acquistare una partecipazione di minoranza in Epic.

Fortnite, se hai l’abbonamento PS Plus il pacchetto è gratuito

Per richiedere questo pacchetto gratuito, devi disporre di un account PlayStation Plus. Tutto quello che devi fare, però, è accedere al PlayStation Store dalla tua console, cercare il pacchetto e scaricarlo per ottenere i cosmetici gratuiti. Puoi anche acquisirlo attraverso il sito Web del Playstation Store. Aggiungilo al carrello, conferma l’acquisto e accedi al gioco.

Secondo un rapporto di Gamesbeat, uno dei punti focali della nuova partnership sarà Unreal Engine 5 di Epic, che probabilmente fornirà la spina dorsale per molti giochi di nuova generazione sulla prossima PS5 di Sony. Inoltre, Epic Games ha confermato che i termini dell’accordo non impediscono alla società di pubblicare su altre piattaforme.

Sony non è l’unico grande ‘attore’ nel settore dei giochi ad acquistare una fetta di Epic: secondo quanto riferito, Tencent ha pagato $ 330 milioni per acquistare una quota del 40% nel pacchetto aziendale nel 2013.