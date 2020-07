Ubisoft ha appena rivelato la sesta puntata di Far Cry, ambientata su ‘un’isola caraibica che brulica di tensione rivoluzionaria’. Google è rapidamente intervenuto per annunciare che la nuova parte della serie arriverà anche su Stadia. La data di lancio è fissata per il 18 febbraio 2021, il che la renderà Far Cry 6 il primo gioco della serie che puoi giocare sulla piattaforma streaming.

Far Cry 6 vanterà come cast speciale l’attore di Breaking Bad Giancarlo Esposito; egli vestirà i panni del cattivo presidente Anton Castillo, che promette di riportare l’isola Yara al suo antico splendore per mano del suo regime di ferro. A giudicare dal trailer, l’ambiente sembra sospettosamente simile a Cuba.

Nel gioco, aiuterai il Presidente nella sua battaglia nei panni di Dani Rojas (personalizzabile e giocabile come personaggio maschile o femminile). Avrai la possibilità di farti strada attraverso le giungle e le strade della capitale. Come in qualsiasi Far Cry, avrai accesso a varie armi, veicoli e alleati a supporto della tua causa.

Il gioco uscirà il 18 febbraio 2021 e sarà disponibile su tutte le principali piattaforme, comprese le console di nuova generazione e, ovviamente, Stadia. Sarai in grado di preordinare il gioco in anticipo, anche se non è chiaro se ciò accadrà anche per la piattaforma di Google. La piattaforma, infatti, attualmente non ti consente di investire denaro per titoli inediti. Speriamo che Google aggiunga altri giochi Far Cry alla sua gamma ancora piuttosto piccola di giochi prima del rilascio del nuovo capitolo.