Da tempo, ormai, Huawei dedica la maggior parte del proprio operato allo sviluppo di nuove tecnologie mobili, sia sul fronte hardware che sul fronte software. Nonostante il ban imposto dagli Stati Uniti si sia rivelato un vero e proprio problema per il colosso Cinese, quest’ultimo non si è lasciato abbattere dalle critiche emerse sul web e, alcune settimane fa, ha annunciato per la prima volta il rilascio della nuova EMUI 11. Scopriamo quindi di seguito quali sono gli Smartphone che riceveranno nuovo update e quelli che, ad oggi, attendono ancora il roll out di EMUI 10.

EMUI 10 e 11: ecco tutti gli Smartphone che aggiornano

EMUI 11

P40 e P40 Pro,

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10