CoopVoce risulta essere il primo operatore virtuale di telefonia mobile lanciato in Italia. Prima che questo facesse la sua entrata ufficiale nel mondo della telefonia, è stato sottoposto a tre mesi di sperimentazioni. Dopodiché il 1º giugno del 2007 è arrivato sulle scene come ESP, dall’accordo tra Coop Italia e TIM e delle quali usufruisce la rete GSM/UMTS/LTE per l’erogazione del servizio.

Dopo anni, CoopVoce ha deciso di migliorare i suoi contenuti con delle nuovissime offerte, dando vita a dei grandi cambiamenti. Da tale momento gli utenti non si sono più rivolti con alcun tipo di critica verso l’operatore telefonico, che ha successivamente conquistato la fiducia dei suoi clienti.

CoopVoce: ecco le nuove promozioni lanciate nel mese di luglio

Il mese di giugno è stato l’anno di rilancio per la compagnia telefonica, la quale ha dato vita a due speciali offerte. La prima prende il nome di TOP 30 e prevede costi di attivazione per i nuovi clienti pari a 10 euro (per attivare la nuova SIM ricaricabile). Per chi invece ne è già possessore, dovrà pagare 9 euro. Come tutte le offerte dell’operatore FULL MVNO, i clienti potranno utilizzare in roaming il bundle a disposizione per il traffico nazionale, dunque non vi sono preoccupazioni di eventuali limiti di traffico fuori dai confini nazionali. TOP 3 prevede minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS e 30 giga in 4G.

La seconda offerta invece prende il nome di Easy+ ed offre 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare. In questo caso il prezzo da pagare è di 5 euro al mese e non avrà bisogno di essere rinnovata una volta attivata.