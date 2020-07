Da diverso tempo, ormai, gli Italiani hanno la possibilità di rendere digitali i propri documenti. Ciò, di fatto, è possibile grazie alla nuova app CieID, disponibile al download gratuito sia per dispositivi Android che per iOS. La nuova app, sviluppata dall’Istituto Poligrafico in collaborazione con la Zecca di Stato, permetterà quindi ai suoi utenti di accedere in maniera semplice e veloce ai molteplici servizi online della Pubblica Amministrazione. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

CieID: ecco il funzionamento della nuova app

Come accennato poco più sopra, quindi, con la nuova app CiedID i cittadini Italiani avranno la possibilità di usufruire in maniera rapida di tutti i servizi erogati in forma digitale dalla Pubblica Amministrazione. In questo caso, quindi, per accedere ai seguenti servizi il processo sarà molto simile a quello già visto con l’identità digitale SPID.

Per sfruttare a pieno le potenzialità offerte dall’app CieID, però, gli utenti dovranno essere in possesso di una nuova carta d’identità elettronica e, ovviamente, di uno smartphone che supporti il sistema di NFC utilizzato per la lettura del documento. Si parla quindi di Device non troppo datati che montano al loro interno almeno Android 6 o iOS 13.

Ma come funziona quindi CiedID? Dopo aver scaricato l’app gratuitamente dagli Store, bisognerà registrare il proprio documento inserendo il pin di 8 cifre. Solo dopo aver concluso la registrazione effettiva del documento, quindi, si potrà accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Quando richiesto, infatti, basterà semplicemente accedere all’interno dell’App ed avvicinare la carta d’identità al proprio Smartphone.