Alla base del predominio incontrastato e forse e incontrastabile del diesel ci sono varie ragioni, tutte legate al punto di vista di un possibile acquirente, il quale bada come prima cosa sempre e comunque alla salute del proprio portafogli.

Partendo proprio da questo presupposto quindi è facile intuire come le prime motivazioni siano legate al prezzo di listino e ai costi di gestione/manutenzione, i quali sono decisamente più elevati nei veicoli elettrici piuttosto che nei diesel a causa della giovinezza della tecnologia su cui essi si basano.

A questi costi poi, dobbiamo aggiungere quelli del carburante e dello smaltimento, infatti nelle auto elettriche, una volta morta la batteria, dovrete sostituire l’intero veicolo, con costi di smaltimento non indifferenti, problematica ovviamente assente nei veicoli diesel.

Si tratta di si di inezie in fin dei conti, ma che tutte insieme palesano come la tecnologia dell’elettrico sia ancora immatura e debba crescere per poter sfruttare a pieno le proprie potenzialità.

Ecco per quali ragioni i clienti preferiscono ancora il Diesel all’elettrico

Nonostante però la certa novità che portano con se le automobili elettriche, unita a caratteristiche convenienti per guidatore e ambiente, esse sono ancora lontane dallo spodestare sua maestà il diesel, infatti il motore di vecchia concezione sembra ancora dominare in lungo e in largo il mercato.

Dati alla mano infatti si vede come il motore basato sul combustibile liquido sia nettamente preferito rispetto a quello ad elettroni, il quale è finito in uno stato di stallo, con margine di crescita poco ampio.