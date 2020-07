Il fatto che ci sia un’emergenza globale legata a una pandemia non implica che le compagnie debbano restarsene con le mani in mano. Se è vero che non possono dare vita a eventi dal vivo, possono tenerli in streaming e presto Xiaomi ne terrà uno bello ricco di presentazioni. Di recente, tramite gli account ufficiali del produttore cinese, è stato lanciato un’immagine che ne riassume un maniera minimale i dispositivi che verranno presentati.

Si terrà tra due giorni, il 15 luglio alle 20:00, GMT+8. Cosa ci si aspetta quindi da tale evento? Basta analizzare la suddetta immagine e se riesce a intuirli, in alcuni casi meglio di altri. Il primo indizio si trova prova nel numero due iniziale.

Evento Xiaomi: in lizza tante nuove presentazioni.

Si tratta di un nuovo scooter elettrico, o almeno questo è quello che suggerisce la ruota e la base del due che ricorda un manubrio. Difficile sbagliarsi a questo punto. Per il primo zero, ancora una volta viene quasi impossibile sbagliarsi, è ovvio che si fa riferimento a un nuovo Mi Band visto la forma iconica del corpo di questi dispositivi.

Riuscite a scovare tutti gli indizi nell'immagine?

Vi aspettiamo in diretta streaming il 15 luglio alle 14 per scoprire i nuovi arrivi nell'ecosistema Xiaomi, non mancate! #SmartLivingForEveryone pic.twitter.com/Ekxe6L4aCy — Xiaomi Italia (@xiaomiItalia) July 10, 2020

Più interessante è il secondo due che in realtà risulta difficile capire cosa sia. La parte superiore del due ricorda una configurazione di fotocamere mentre la parte inferiore per niente. Può essere che si tratti di un nuovo dispositivo intelligente o un accessorio per smartphone. In ogni caso, lo scopriremo a breve. Infine il secondo zero risulta palese. Si tratta di nuova Smart TV Android Mi, o perlomeno qualcosa inerente a questo genere di dispositivi.