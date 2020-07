Ancora una volta va in scena la grande sfida che vede contrapporti due dei gestori più popolari sul suolo italiano: Vodafone ed Iliad. Per tutto il corso dell’estate gli operatori metteranno a disposizione di ipotetici nuovi clienti le loro migliori iniziative, ricche di Giga per internet e con prezzi concorrenziali.

Vodafone contro Iliad: le migliori offerte per la portabilità

La strategia commerciale di Iliad è oramai molto chiara. Il provider francese, infatti, punta tutto sulla popolare e famosa ricaricabile chiamata Giga 50. I clienti che scelgono questa iniziativa potranno utilizzare consumi senza limiti per le telefonate ed per gli SMS con ben 50 Giga per navigare liberamente in internet. Il costo di rinnovo per la promozione, senza rimodulazioni, è di 7,99 euro ogni mese.

A questa iniziativa, Vodafone controbatte con la sua migliore offerta dedicata per tutti i clienti che effettuano la portabilità del numero: stiamo parlando di Special 50 Giga. Le soglie di consumo per questa ricaricabile prevedono chiamate senza limiti e 50 Giga per internet. Il costo, anche in questa circostanza, si attesta sui 7,99 euro ogni trenta giorni.

Sia nell’una che nell’altra circostanza, ai clienti sarà richiesta una quota per l’attivazione della rete e della SIM. Per entrambe le promozioni, questa quota si attesta su 10 euro una tantum. Gli utenti che scelgono queste offerte di Vodafone e di Iliad, a loro volta, avranno anche dei vantaggi extra. Con Special 50 Giga è inclusa nel prezzo la navigazione sotto reti 4G e 4,5G più l’hotspot personale. Con la Giga 50 invece sarà possibile effettuare chiamate all’estero senza costi aggiuntivi.