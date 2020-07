Sei alla ricerca di un nuovo smartwatch per tener traccia del tuo benessere? In occasione della Fitbit Week, molti prodotti di questo valido marchio sono in offerta su Amazon ad un prezzo davvero niente male. Abbiamo selezionato alcune delle offerte migliori, che elencheremo di seguito.

Tempo per un nuovo smartwatch, tanti Fitbit in super offerta su Amazon!

Anzitutto, Fitbit Inspire. Questa comoda e pratica fitness band è in offerta su Amazon al prezzo di 46,95 euro anziché 69,95 euro. Questo dispositivo offre fino a cinque giorni di autonomia, monitoraggio dell’attività e del sonno, nonché della salute femminile, resiste all’acqua fino a cinquanta metri e permette di gestire le notifiche dello smartphone direttamente dal proprio polso.

Anche Fitbit Ace 2 è in offerta. Si tratta di un fitness tracker pensato esclusivamente per i bambini, e che li premia con dei simpatici badge virtuali quando vengono raggiunti determinati obiettivi. Anche in questo caso abbiamo il monitoraggio dell’attività e del sonno ed una batteria che offre fino a quattro giorni di autonomia. Fitbit Ace 2 è in offerta su Amazon al prezzo di 46,95 euro anziché 80,12 euro.

Ancora più funzionalità con Fitbit Charge 3. Questo dispositivo offre fino a sette giorni di autonomia, monitoraggio continuo del battito cardiaco, dell’attività e del sonno, nonché del ciclo mestruale, è resistente all’acqua fino a cinquanta metri e supporta la funzione Fitbit Pay, per effettuare pagamenti contact-less semplicemente avvicinando lo smartwatch ad un pos. Fitbit Charge 3 è in offerta a 109,95 euro anziché 169,95 euro.

Infine, Fitbit Versa Lite, con monitoraggio del battito cardiaco, del sonno e dell’allenamento. Questo dispositivo offre oltre quattro giorni di autonomia ed è in offerta su Amazon a 109,99 euro anziché 159,95 euro. C’è anche Fitbit Air, la bilancia intelligente, in offerta al prezzo di 46,95 euro.

Queste sono solo alcune delle offerte disponibili su Amazon. Per scoprirle tutte, consigliamo di dare un'occhiata alla pagina Amazon dedicata alla Fitbit Week.

