La scheda SIM è una smart card che viene aggiunta in un telefono cellulare permettendogli di archiviare in modo sicuro l’IMSI. Questo rappresenta il numero univoco associato a tutti gli utenti di telefonia mobile di reti GSM o UMTS, ovvero l’identità internazionale di un utente di telefonia mobile. Le schede telefoniche sono utilizzate dagli operatori di telefonia mobile per dare agli abbonati delle connessioni per servizi voce e dati, garantendo ogni tipo di sicurezza.

Ovviamente per poterla acquistare si necessita di almeno un documento di riconoscimento come la carta d’identità, per permettere l’intestazione. Nel momento in cui si effettua l’acquisto dunque vi verrà necessariamente chiesto. Se ciò non accade, allora c’è qualcosa che non va.

L’altro elemento che può essere per voi un campanello d’allarme, sta nel fatto che una carta SIM può essere vendute solamente in due modi: fisicamente in un Centro Store o telematicamente in un sito web di telefonia online. Dunque, se l’acquisto avviene al di fuori di queste due opzioni, vi troverete sicuramente davanti ad una truffa.

SIM illegali: eBay offre molte opzioni di acquisto delle schede telefoniche

Ogni volta che, erroneamente o ingenuamente, avrete a che fare con tali frodi, andrete incontro a dei seri rischi. I compratori si ritroveranno nei guai senza nessuna colpa, mentre gli utenti a cui è stata intestata la scheda telefonica saranno a discapito dell’acquirente malintenzionato. Esso difatti potrebbe effettuare delle operazioni illegali senza il consenso di nessuno.

Ad ogni modo, se volete evitare di ritrovarvi in situazioni spiacevoli e scomode, vi basterà fare attenzione al momento dell’acquisto. Affidatevi e fidatevi solamente dei Centro Store ufficiali e dei siti di telefonia online verificati.