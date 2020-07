Niente da fare, per il nono anno di fila Samsung ha battuto tutte le compagnie a livello globale. È stata votata ancora una volta il marchio più amato in Asia secondo un sondaggio che ha raccolto un gruppo eterogeneo di persone, oltre 8.400. Se è vero che la votazione era per tale continente, si potevano votare anche compagnie che hanno la sede da un’altra parte.

Per la nona volta di fila prima e questo grazie al ricco ecosistemi di prodotti di alta qualità, ma non solo. La votazione gli ha dato nuovamente il posto più alto del podio. Un gradino più in basso troviamo Apple mentre al terzo posto Panasonic. A seguire, rispettivamente si trovano LG, Nestle, Sony, Nike, Chanel, Google e Philips.

Come si può notare, la maggior parte sono compagnie tecnologiche che producono una lunga serie di dispositivi utilizzati da praticamente chiunque. Si salvano solo Nestle, una multinazionale che produce di tutto, Nike e Chanel.

Samsung: il marchio più amato dai consumatori

Non è solo stata votata il marchio più amato, ma ha battuto oltre 1.000 altri nomi in cinque categorie diverse. In sintesi, è stata scelta come il miglior marchio di tecnologia per la casa intelligente, il miglior marchio di smartphone, il marchio più potente o influente e ultimo, ma di sicuro non per importanza e anzi, il marchio più sostenibile.

Per quanto riguarda gli smartphone, l’aver introdotto sul mercato il Galaxy Fold ha influito molto in quanto si tratta di un avanzamento tecnologico degno di nota. Ma non si parla solo di dispositivi, anche le campagne sociali promosse dal marchio hanno di fatto conquistato il cuore del pubblico asiatico.