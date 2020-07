Gli utenti che usufruiscono del servizio streaming che Netflix propone continuano ad attendere notizie riguardanti alcune serie televisive come Riverdale, Black Mirror, Suburra ed Elite. Si tratta di fiction decisamente molto note e alcune sono disponibili anche su altre piattaforme come ad esempio quella di Riverdale, che fortunatamente è riuscita a mandare in onda la sua quarta stagione. Anche Elite ha avuto questa fortuna mandando in onda la sua seconda stagione durante il periodo di coronavirus e quarantena obbligatoria, ma ormai i fan vogliono sapere se ci saranno delle nuove vicende.

Fortunatamente entrambe le produzioni cinematografiche hanno confermato l’intenzione di sviluppare una quinta stagione per quanto riguarda la serie televisiva Riverdale e una terza stagione per quanto riguarda la serie televisiva spagnola. Ad oggi le informazioni a riguardo sono veramente poche soprattutto perché il mondo cinematografico sta ripartendo lentamente e con le giuste cautele proprio per evitare la diffusione del virus, ma secondo alcune voci che circolano in rete i nuovi episodi di entrambe le fiction potrebbero essere registrate a breve. Le novità, invece, aumentano per quanto riguarda le altre serie televisive citate ad inizio paragrafo.

Elite e Riverdale in lavorazione, ma Suburra e Black Mirror in arrivo

La serie televisiva italiana sarebbe dovuto sbarcare sulla piattaforma di Netflix nella stagione estiva secondo alcune voci, ma purtroppo la produzione ha subito dei forti rallentamenti per via del coronavirus bloccando addirittura le riprese. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate gli attori si sono riuniti nuovamente con le giuste precauzioni per riprendere le riprese e mandare in onda la terza e ultima stagione entro la fine di quest’anno.

Per Black Mirror, invece, i tempi potrebbero essere leggermente più lunghi visto che si vocifera che gli utenti potranno guardare i nuovi episodi non prima del 2021.