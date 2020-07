Continuano ad essere preoccupati per le famose radiazioni che gli smartphone rilasciano numerosi consumatori soprattutto perché ormai è sempre più difficile staccarsi dal proprio dispositivo. Gli scienziati continuano senza sosta a studiare queste onde elettromagnetiche per scoprire se realmente esiste una reale nocività o meno per il corpo umano.

Ad oggi i risultati di tutti gli studi finora condotti non presentano alcun tipo di risposta concreta e univoca, e ad alimentare dubbi e perplessità sono le tantissime notizie in rete. in assenza di queste risposte i consumatori si affidano al SAR, un valore espresso in percentuale che indica la pericolosità del modello per il corpo umano.

Smartphone pericolosi per via delle radiazioni: ecco svelati i nomi dei modelli

Ad avere il compito di calcolare il valore di ogni modello di smartphone ancor prima di essere introdotto sul mercato è l’Ufficio federale tedesco per la protezione delle radiazioni che hai il compito anche di trascrivere i risultati in una lista ufficiale. A quanto pare i modelli con un valore SAR alto sono definiti potenzialmente pericolosi per il corpo umano perché rilasciano una quantità di onde elettromagnetiche maggiore. Ecco qui di seguito alcuni modelli potenzialmente pericolosi: