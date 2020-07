Xiaomi, dopo un lungo periodo di stop a causa dell’emergenza Coronavirus scoppiata in Cina, ha finalmente presentato la tanto attesa MIUI 12. La nuova interfaccia grafica del colosso Cinese, dunque, introduce parecchie novità molto interessanti, basate principalmente sui feedback rilasciati negli ultimi mesi dagli utenti. Grazie alla nuova MIUI 12, infatti gli utenti potranno immergersi in un’esperienza decisamente più dinamica e molto più fluida.

Il miglioramento in termini di prestazioni, però, non è l’unica novità di MIUI 12. Il nuovo sistema di Xiaomi, infatti, introduce un design completamente innovativo, ricco di animazioni ed icone mozzafiato. Inoltre, con il nuovo sistema, la batteria verrà gestita in maniera diversa, cosi da ottimizzarne l’uso in modalità risparmio energetico.

MIUI 12: ecco quali Smartphone riceveranno l’aggiornamento

Non è ancora chiaro quando e come verrà rilasciata MIUI 12 ma, secondo recenti indiscrezioni, la data di pubblicazione dovrebbe essere molto vicina. Ecco di seguito, quindi, tutti gli smartphone che riceveranno l’update:

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi MAX 3

Xiaomi Mi 8 Lite

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 9

Redmi Note 9s

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

POCOPHONE F1

POCO F1

POCO F2 Pro

POCO X2

Restate connessi per scoprire le ultime novità dal mondo Xiaomi.