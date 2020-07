I messaggi anonimi sono un ottimo modo per inviare SMS senza rivelare il proprio numero di cellulare. Oggi è veramente straripante l’uso di varie app di messaggistica istantanea come WhatsApp, Telegram e Messenger, anche se gli SMS per alcuni rappresentano ancora un valido strumento di comunicazione. Infatti, molte sono le offerte degli operatori telefonici che offrono pacchetti con messaggi illimitati. Questi possono tornare utili nel momento in cui i giga di internet stanno terminando o per qualsiasi malfunzionamento del momento.

L’invio di messaggi anonimi è possibile ed è uguale al sistema adottato per le chiamate dove non si vuole far apparire il proprio numero: il destinatario riceverà sul proprio smartphone un SMS contenente il testo digitato prima dell’invio ma non avrà il numero del mittente, il quale sarà nascosto. La funzione è disponibile per tutti gli operatori telefonici.

Messaggi anonimi: il modo per inviarli con i vari operatori telefonici

Allo stato attuale, con le principali app di messaggistica non è possibile inviare messaggi anonimi. Questo accade perché queste app sono collegate ad un profilo ed un account preciso. La funzione quindi è disponibile solo per i vecchi SMS ed ogni operatore telefonico permette di farlo, ma solo in un modo specifico che varia da operatore ad operatore. Andiamo a vedere nel dettaglio qual è la variazione in base agli operatori per inviare messaggi in anonimo.

Se siete clienti TIM, il messaggio in anonimo potrete inviarlo mandando il messaggio al numero 44933, inserendo nel testo ANON seguito da uno spazio, il numero del destinatario e il testo. Ogni SMS vi costerà 30 centesimi.

Per quanto Vodafone invece, dovrete inviare il messaggio al numero al 4895894 utilizzando S seguito da uno spazio, il numero del destinatario e il messaggio da inviare. Il costo finale dell’operazione è di 50 centesimi a messaggio.

Mentre con Wind, invierete il messaggio in anonimo scrivendo all’interno del messaggio questo codice (è importante rispettare gli spazi per far sì che funzioni): *k *#s. Questa è la tariffa meno costosa, ogni messaggio vi costerà 15 centesimi.

Infine, per i clienti Tre, dovrete inserire il messaggio al numero 48383. Il costo di ogni SMS sarà di 30 centesimi.