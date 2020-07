Il colosso sud coreano Samsung il prossimo 5 agosto 2020 terrà il proprio evento denominato Unpacked, in cui presenterà moltissimi dispositivi molto attesi, tra cui anche il Galaxy Z Flip 5G.

In attesa della presentazione, la casa coreana ha già provveduto ad aggiornare il proprio sito aggiungendo anche per il Galaxy Z Flip 5G la pagina di supporto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Flip 5G appare sul sito ufficiale del produttore

All’interno della pagina di supporto creata dal produttore sud coreano, non viene menzionato in maniera esplicita il nome del prodotto, ma la sigla SM-F707B che in più di un’occasione in tempi recenti è stata associata proprio allo Z Flip 5G. Per tradizione in queste pagine di supporto Samsung non elenca le caratteristiche tecniche del prodotto, di conseguenza non possiamo confermare le indiscrezioni che circolano da qualche settimana sulla presunta scheda tecnica.

Quest’ultima prevede infatti uno schermo Infinity Flex Dynamic AMOLED da 6.7 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 865 Octa Core con GPU Adreno 650 accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile. Sul retro dovrebbero essere posizionate una fotocamera da 12 MP – F/1.8 – Flash LED – Dual Pixel AFpixel 1.4 µm e un’altra da 2 MP – F/2.4 – Wide Angle 123°pixel 1.12 µm. La fotocamera frontale dovrebbe invece essere da 10 MP – F/2.4 – pixel 1.22 µm.

Il dispositivo monterà inoltre una batteria da 3.300 mAh non rimovibile con ricarica a 15W con ricarica wireless. Il sistema operativo sarà Android 10 e non mancheranno il sensore di impronte digitali, posizionato sul lato, il Face Unlock e NFC. Attendiamo conferme o smentite da parte del colosso della scheda tecnica appena menzionata.