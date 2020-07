Huawei segue le orme di Samsung e decide di investire in un campo che negli ultimi tempi sembra aver subito un declino non indifferente. Si fa riferimento al calo dell’attenzione dei vari utenti nei confronti dei tablet, i quali sembrano esser stati sopraffatti dagli smartphone dotati di display molto ampi. Nonostante la palese preferenza nei confronti di questi ultimi l’azienda cinese sembra voler sfidare la sorte con la presentazione di un nuovo tablet che sarà disponibile in due versioni differenti. Ecco alcune caratteristiche dei nuovi tablet Huawei MatePad T10 e Huawei MatePad T10S.

Huawei lancia nuovo tablet: ecco i dettagli del nuovo MatePad T10!

Dopo Samsung anche Huawei ufficializza la produzione di un nuovo tablet la cui data di ingresso in mercato non è ancora nota, tantomeno il costo previsto. Su quest’ultimo, però, date le caratteristiche tecniche emerse è possibile ipotizzare una cifra che vada dai 100 ai 200 euro.

Tramite le notizie diffuse negli ultimi giorni sappiamo che il nuovo tablet Huawei MatePad T10 presenta un display Full HD+ di 9,7 pollici; e sarà disponibile anche nella versione Huawei MatePad T10S che propone, invece, un display di 10,1 pollici e una migliore risoluzione. Entrambi sembrano essere dotati di fotocamera interna da 2 megapixel; e una fotocamera esterna da 5 megapixel. Huawei offrirà, inoltre, la possibilità di scegliere tra diversi tagli di memoria e permetterà di aggiungere una scheda MicroSD qualora lo spazio fosse insufficiente.

La data ufficiale del lancio, e quindi dell’entrata in commercio, dei dispositivi non è stata ancora comunicata ma è possibile pensare che l’attesa non sarà così lunga.