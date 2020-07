Il disastro nucleare avvenuto a Chernobyl è sicuramente l più grave e pesante di tutta la storia dell’umanità, esso infatti a seguito dell’esplosione del reattore 6 provocò il rilascio di una nube radioattiva che si espanse fino a investire anche molte nazioni europee, gli effetti secondo gli esperti si sentono ancora oggi.

Della cittadina ovviamente è rimasto semplicemente solo lo scheletro privo di vita, il quale fa da fermo immagine del momento in cui ogni uomo, donna o bambino ha dovuto immediatamente abbandonare tutto per correre in salvo.

In merito a quanto accadde quella notte del 26 Aprile 1986, aleggia ancora un alone di mistero, infatti non ci è mai stato detto nel dettaglio come andarono veramente le cose, ma tutto ciò che sappiamo è frutto di ricostruzioni e testimonianze frammentate che lasciano ancora un alone di mistero.

Se siete curiosi e volete saperne di più la docu-serie Chernobyl fa per voi

Ovviamente siamo ancora lontani dal sapere la verità in merito quanto accadde quella notte, ma se siete interessati a saperne di più vi invitiamo a guardare la mini serie da 5 episodi intitolata appunto Chernobyl, essa infatti ricalca abbastanza fedelmente l’andamento dei vari fatti, senza però correggere troppo la natura degli stessi nella riproposizione televisiva.

All’interno dei vari episodi potrete anche visionare scene prodotte con documenti ufficiali provenienti dalla città o filmati ripresi con droni che inquadrano come la flora e la fauna siano andati incontro ad un vero e proprio olocausto radioattivo.

Se volte scoprire quindi qualche segreto in più in merito a quanto accadde quella notte, prendete in considerazione Chernobyl, rimarrete soddisfatti.