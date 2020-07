Stando a quanto emerso negli ultimi giorni pare che, a partire dai prossimi mesi, il nostro Governo potrebbe elargire un Condono che, di fatto, darebbe il via ad una delle sanatorie fiscali più grandi di sempre. L’ipotesi, quindi, arriva direttamente da Ernesto Ruffini, attuale direttore in carica dell’Agenzia delle Entrate che, pochi giorni fa, ha di fatto ipotizzato l’introduzione di un maxi condono il cui scopo sarà quello di snellire in termini burocratici l’intero sistema fiscale Italiano.

Secondo quanto affermato da Ruffini, quindi, il condono riguarderà debiti per oltre 400 milioni di euro che, stando a quanto riportato, il Fisco Italiano non può più recuperare. Ecco quindi come sarà suddivisa la somma:

153 miliardi a soggetti falliti,

a soggetti falliti, 119 miliardi a soggetti deceduti,

a soggetti deceduti, 109 miliardi a soggetti nullatenenti.

Maxi Condono in arrivo: ecco i dettagli sulla sanatoria fiscale più grande di sempre

Come ben sappiamo, al solo scopo di risollevare un paese crollato in una delle crisi economiche più grandi di sempre, il nostro Governo ha recentemente introdotto numerosi bonus fruibili da gran parte dei cittadini Italiani. Ad oggi, quindi, i moventi che permettono alla macchina fiscale Italiana di ripartire sono principalmente due: la necessità di far tornare i soldi in cassa ed il bisogno far avanzare l’economia.

La possibilità che un maxi condono, quindi, venga introdotto per risanare i debiti insoluti, si fa di giorno in giorno sempre più concreta. Ciononostante, però, solamente i prossimi mesi potranno confermare o smentire l’ipotesi di Ruffini. Restate quindi connessi per scoprire tutte le ultime novità a riguardo.