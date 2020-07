Le sventure che fino ad oggi il 2020 ha riservato al popolo italiano sono abbastanza numerose, ciononostante grazie ad un nuovo bonus erogato non tanto tempo fa, finalmente molti automobilisti potranno procedere con l’acquisto della loro auto preferita grazie ad una agevolazione non indifferente. Inserita in uno degli ultimi decreti lanciati dal governo, la rottamazione che beneficia i cittadini italiani di una somma fino a diecimila euro prevede, In ogni caso, dei requisiti: scopriamo insieme quali questi sono.

Rottamazione 2020: Ecco come acquistare una nuova auto grazie agli incentivi

Gli incentivi donati dallo Stato per chi richiede il bonus auto non saranno tutti uguali in quanto prevederanno almeno tre risolutive. Cosa significa ciò? Che gli importi varieranno in base all’auto acquistata, in particolare:

Per l’acquisto di auto elettriche con emissioni comprese tra i 0 e i 20 g/km

I cittadini potranno ottenere un bonus fino a €10000 con rottamazione;

I cittadini potranno ottenere un bonus fino a €6000 senza rottamazione.

Per l’acquisto di auto ibride o ibride in versione plugin con le missioni comprese tra i 21 e i 60 g/km:

I cittadini potranno ottenere un bonus fino a €6500 con rottamazione;

I cittadini potranno ottenere un bonus fino a €3500 senza rottamazione.

Per l’acquisto di auto a combustione Euro 6 con un tetto massimo di €40000 Iva esclusa ed emissioni massime di 110 g/km: