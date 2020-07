WindTre riapre ai clienti provenienti da Iliad con una promozione tra le migliori dell’anno, la Go 50 Top+ richiede il pagamento di un canone fisso corrispondente a soli 5,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo, per riuscire nel contempo ad accedere anche a 100 giga di traffico.

Di base l’offerta oggetto del nostro articolo è distribuita sottoforma di operator attack, prevede l’accesso in esclusiva per gli uscenti da Iliad o MVNO, con portabilità del numero originario. Proprio nel periodo corrente sono stati scontati del 100% i costi di attivazione, ciò sta a significare che non si dovrà pagare nemmeno un centesimo (nemmeno i soliti 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile). Al suo interno sono posizionati 200 SMS, illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché 50 giga alla massima velocità disponibile.

Passa a WindTre: la promozione si trasforma

La passa a WindTre si trasforma e diventa ancora più interessante in versione Easy Pay, in questo caso gli utenti si ritroveranno a poter accedere a 100 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, minuti illimitati da poter utilizzare verso tutti e 200 SMS sempre verso ogni numero in Italia. Il prezzo fisso sarà uno dei suoi punti di forza, soli 5,99 euro al mese, ma da pagare tramite conto corrente e carta di credito non ricaricabile. In ultimo, solo per l’Easy Pay, da ricordare essere presente un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi; entro tale periodo il cliente non potrà abbandonare WindTre senza incorrere nel pagamento di una penale.

Tutti i dettagli della promozione sono disponibili nei punti vendita in Italia.