WindTre ha deciso di prorogare una delle offerte operator attack più convenienti di sempre. I clienti Fastweb e PosteMobile, insieme ai clienti di alcuni operatori virtuali, fatta eccezione per ho. Mobile, Kena Mobile, LycaMobile e VeryMobile, hanno ancora tempo per attivare l’offerta WindTre Go Top Plus nelle sue due versioni attualmente disponibili. I nuovi clienti interessati hanno la possibilità di richiedere una delle due tariffe entro il 31 luglio 2020 recandosi in uno dei punti vendita del gestore.

WindTre Go Top Plus: ancora disponibili le offerte con 50 e 100 GB di traffico dati a 5,99 euro al mese

L’offerta WindTre Go Top Plus dedicata ai clienti che effettuano il trasferimento del numero da uno dei gestori sopracitati è disponibile in due varianti che consentono di ottenere la nuova SIM gratuitamente e di usufruire di una quantità eccezionale di Giga di traffico dati.

Le due offerte variano per la quantità di Giga di traffico dati proposta e per la modalità di pagamento prevista per sostenere le spese di rinnovo. Quindi, i clienti che desiderano saldare il costo mensile tramite credito residuo possono attivare l’offerta WindTre Go 50 Top Plus, che permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

I clienti che, invece, necessitano di una quantità di Giga ancora più alta possono optare per la versione Easy Pay che necessita il pagamento tramite carta conto, carta di credito o conto corrente e permette di ottenere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati

Il costo mensile ammonta in ogni caso a soli 5,99 euro e non è prevista alcuna spesa per l’acquisto della nuova SIM WindTre.