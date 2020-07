Dopo il lockdown e l’emergenza Covid molte persone si sono ulteriormente avvicinate a WhatsApp. Mai come durante i primi mesi di quest’anno, la chat di messaggistica istantanea è stata un vero e proprio bene comune, uno strumento indispensabile laddove vi era da comunicare con amici, parenti o semplici conoscenti lontani da casa.

WhatsApp e le immagini del profilo: ecco perché conviene nasconderle

Al netto dell’utilità e della necessità di WhatsApp in tempi di lockdown, durante le scorse settimane sicuramente non si sono attenuate le anomalie per la sicurezza degli account. E’ evidente oramai come le problematiche per la propria privacy sulla piattaforma non derivino soltanto dalle conversazioni. Anche gli elementi affini di un profilo, come la foto copertina, nascondono insidie.

Su WhatsApp, di giorno in giorno, aumentano i profili fake sviluppati volontariamente da cybercriminali e malintenzionati della rete. Di pari passo, sempre attraverso la chat, molte persone denunciano episodi relativi a furti d’identità.

I due pericoli nascono da alcune anomalie dello stesso servizio e da una cattiva gestione della foto profilo da parte degli utenti. Se da un lato è vero che con la chat – a differenza di altri social – è possibile visualizzare a schermo intero le foto ed effettuare screenshot della stesse, dall’altro i singoli individui potrebbero tutelarsi con maggior efficacia.

Per difendere la propria privacy basta infatti un piccolo accorgimento. La soluzione migliore è quella di aprire la foto profilo ai soli amici della propria rubrica. Per cambiare tale settaggio, basta andare nel menù Impostazioni, alla voce Account e fare tap su Privacy.