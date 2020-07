L’offerta di Vodafone non ha assolutamente rivali in Italia, la Special 50 Digital Edition resta ancora oggi una delle migliori ed assolutamente in grado di convincere per la sua capacità di proporre all’utente prezzi bassi e contenuti di altissimo livello.

La limitazione più grande per l’operator attack in questione riguarda sicuramente l’impossibilità di accesso a prescindere dalla provenienza; in altre parole, il consumatore che la vorrà richiedere solo in negozio, dovrà comunque ritrovarsi in uscita da Iliad o da un operatore virtuale (non sono inclusi Kena Mobile, ho.Mobile, Very Mobile e LycaMobile). La portabilità è sempre obbligatoria, il costo fisso da sostenere per il cambio operatore corrisponde precisamente a 10 euro, per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone con una nuova splendida promozione

La Special 50 Digital Edition viene ritenuta tanto speciale prima di tutto per il prezzo finale di vendita, corrispondente a soli 7 euro al mese, da pagare tramite credito residuo della SIM acquistata. Oltre a questo, ciò che stupisce è sicuramente il bundle incluso al suo interno, l’utente si ritroverà ad accedere a 50 giga di internet alla massima velocità disponibile, nonché a SMS e minuti illimitati da poter utilizzare verso un qualsiasi numero sul territorio nazionale.

L’accesso alla promozione è possibile solo ed esclusivamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale; non sono previsti vincoli contrattuali di durata, in questo modo sarà possibile abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, come anche la navigazione permetterà di raggiungere al massimo 600Mbps in download. Tutti i dettagli sono disponibili in negozio.