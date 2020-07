L’operatore Vodafone Italia ha recentemente lanciato una nuova offerta dedicata a tutti gli utenti che non hanno raggiunto i 25 anni di età. Stiamo parlando di una nuova offerta della gamma Special.

Nel dettaglio si tratta della nuova Special Minuti 20 Giga Under 25, disponibile nei punti vendita aderenti per tutti i nuovi clienti con o senza richiesta di portabilità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone lancia una nuova offerta dedicata agli Under 25

La Special Minuti 20 Giga Under 25 prevede ogni mese minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali e 20 Giga di traffico dati in 2G, 3G e 4G al prezzo di 9.99 euro al mese. Non sono inclusi nel bundle gli SMS. L’offerta ha un costo di attivazione pari a 5 euro, che si andrà a sommare al costo di una nuova SIM il cui prezzo standard è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Si segnala che l’offerta in questione, disponibile solo per gli under 25, prevede l’addebito dei costi su credito residuo, ma il cliente può decidere di acquistare la variante Smart Pay che prevede invece l’addebito su metodo di pagamento automatico e offre 40 Giga invece di 20 Giga ogni mese, allo stesso prezzo.

Per tutte le nuove attivazioni di SIM Vodafone effettuate dal 19 Aprile 2020 viene attivato di default il nuovo piano base Vodafone 25 New, la cui particolarità è quella di avere alcuni servizi accessori tariffati a consumo e non disattivabili. Il piano in questione include le componenti Smart Passport+ per le tariffe in Roaming Extra UE, la Ricevuta di Ritorno SMS, la Segreteria Telefonica, Chiamami & Recall. Per scoprire i dettagli o altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.