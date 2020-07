Trony senza paragoni, uno slogan che calza a pennello proprio nel periodo corrente, in quanto perfettamente in grado di individuare appieno le potenzialità di una campagna promozionale unica nel suo genere. Con il Prendi 3 paghi 2 gli utenti possono addirittura ricevere un prodotto gratis, ma come?

Prima di proseguire è importante ricordare che quanto andremo a raccontarvi è da considerarsi valido esclusivamente nei punti vendita in Italia, senza distinzioni regionali o geografiche, ma non sul sito ufficiale del rivenditore stesso (è attivata una campagna differente). L’iter da seguire per ottenere il risultato desiderato non è complicato o particolarmente difficile, appare difatti essere alla portata di ognuno di noi.

Volantino Trony: cosa fare per ottenere un prodotto gratis

La prima cosa da fare è acquistare un grande elettrodomestico o un televisore, spendendo almeno 699 euro; nel caso in cui non si desiderasse nessuno dei due, potrete optare per un piccolo elettrodomestico, il cui prezzo dovrà essere superiore ai 69 euro.

Fatto questo, lo scenario che si apre è suddiviso in due parti; la via più breve e semplice da intraprendere consiste nell’acquisto di un secondo prodotto e nella ricezione di uno sconto effettivo del 50% sull’acquisto del meno caro della coppia. In caso contrario, sarà possibile aggiungere altri due terminali, e complessivamente godere di uno sconto del 100% sul meno caro rispetto a tutti e tre. Le limitazioni in questo caso sono praticamente assenti, l’utente potrà scegliere un qualsiasi modello presente direttamente nel catalogo aziendale.