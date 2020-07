Proprio come per Vodafone e per WindTre, anche TIM durante questa stagione estiva modifica i costi di alcune sue tariffe. A differenza dei due operatori rivali che hanno optato per cambiamenti unilaterali anche nel campo della telefonia fissa, il gestore italiano si concentra solo su alcune ricaricabili di telefonia mobile.

TIM, nuovi costi e nuovi consumi per queste due offerte ricaricabili

A partire dallo scorso mese di Giugno, il provider ha modificato i costi di queste sue tariffe: la Ten Go e la SuperGiga 20. I cambiamenti per gli utenti riguardano il prezzo mensile per i rinnovi delle suddette promozioni, ma anche le soglie di consumo.

Gli abbonati, infatti, potranno ora utilizzare consumi illimitati per chiamate, SMS ed internet. Il nuovo prezzo delle due ricaricabili sarà di 23,99 euro. Ambedue le iniziative quindi prevedono soglie speculari, a fronte di un aumento di costi pari ad 1,50 euro ogni trenta giorni.

Le modifiche unilaterali di TIM sono divenute effettive a partire dallo scorso 25 Giugno. I clienti, in base a quelle che sono le norme in vigore, non potranno quindi più optare per la disdetta gratuita delle offerte. In caso contrario, infatti, sono previste alcune penali da pagare.

Come abbiamo sottolineato in precedenza, non è questa l’unica modifica ai costi che TIM ha ufficializzato nelle scorse settimane. Per tutti gli abbonati che sono attualmente in possesso di una scheda SIM senza una ricaricabile attiva è ora previsto un nuovo costo fisso da pagare ogni mese. L’extra per questa fascia di pubblico si attesta su 1,99 euro ogni trenta giorni.