Alle volte capita di acquistare un nuovo smartphone, ma non saper fare di quello vecchio perché magari non si ricava niente vendendolo oppure dispiace buttarlo, dunque, rimane conservato per anni in un vecchio scatolone o cassetto. Avere un dispositivo funzionante, invece, potrebbe essere molto utile perché ci sono tantissimi metodi per sfruttarlo al meglio ed evitare di utilizzare quello nuovo scaricando da subito la batteria utilizzandolo troppo.

Smartphone da riciclare: ecco alcuni metodi per utilizzare un vecchio e funzionante dispositivo

Un vecchio smartphone può essere utilizzato come radio scaricando una delle tante applicazioni con il wi-fi che permettono agli utenti di ascoltare musica offline. Una volta scaricata l’app, gli utenti possono ascoltare la loro musica preferita direttamente in macchina, durante le attività sportive e in qualunque altro momento.

Un altro utilizzo molto utile è quello di utilizzare il vecchio smartphone come sveglia. Finalmente non sarà più necessario tenere vicino il proprio dispositivo aperto durante tutta la notte vicino il proprio letto perché basterà inserire la sveglia al vecchio dispositivo privo di scheda telefonica.

Può essere utilizzato anche come navigatore GPS utilizzando una delle tante applicazioni che permettono agli utenti la possibilità di raggiungere un luogo direttamente offline. Ci sono diverse applicazioni che permettono di farlo, o in alternativa possono scaricare le mappe direttamente da Google Maps e utilizzarle in un secondo momento offline.

Addirittura ci sono alcuni consumatori che utilizzano il loro vecchio dispositivo per fare esercizi di attività fisica. Scaricando un’applicazione possono eseguire i propri esercizi in tranquillità senza scaricare il proprio smartphone.