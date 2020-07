La serie A entra nel vivo della trentaduesima giornata di campionato. Oggi, 12 luglio, sky e DAZN trasmetteranno in esclusiva 6 partite. Ieri sono andati in scena 3 anticipi che hanno visto il Sassuolo vincere all’olimpico contro la Lazio, la Roma imporsi a Brescia per 3 a 0 e la Juve, acciuffare in extremis il pareggio contro un’ottima Atalanta. Anche gli anticipi sono stati trasmessi in esclusiva da Sky e DAZN.

In questo incandescente luglio il calendario si fa sempre più intenso e interessante a 6 giornate dal termine. Vediamo tutti gli orari e dove sarà possibile vedere gli incontri di oggi 12 luglio.

Orari e dove vedere i match di oggi

La trentaduesima giornata, di 38 totali previste, inizierà oggi 12 luglio con l’incontro tra Genoa-Spal, unica partita delle 17.15 e visibile in esclusiva su DAZN. A seguire ci saranno 4 incontri previsti per le ore 19.30; Cagliari-Lecce in onda su Sky Sport serie A, Fiorentina-Verona in onda su DAZN, il derby emiliano Parma-Bologna che verrà trasmesso su Sky e Udinese-Sampdoria sempre in esclusiva su Sky Sport. Per finire, l’unico match delle 21.45 vedrà affrontarsi Milan e Napoli, interessante confronto per aggiudicarsi un posto in Europa League, il match verrà trasmesso in diretta su Sky Sport.

17.15 Genoa-SPAL DAZN 19.30 Cagliari-Lecce Sky 19.30 Fiorentina-Verona DAZN 19.30 Parma-Bologna Sky 19.30 Udinese-Sampdoria Sky 21.45 Napoli-Milan Sky

Per tutti gli approfondimenti, orari e dove vedere le partite della serie A, tornate a trovarci su tecnoandroid.it dove quotidianamente aggiorneremo il calendario in programma.