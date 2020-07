Stando ad un rapporto dell’ARERA di inizi aprile, l’effetto del lockdown appariva palese nelle tariffe proposte dai principali operatori energetici: i costi, a parità di consumi, apparivano diminuiti (e non di poco). Un calo non casuale, visto il trend in negativo nel mercato petrolifero a seguito del crollo della sua domanda.

A fine giugno, però, un successivo studio del medesimo ente (che in Italia costituisce l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha rilevato un nuovo incremento dei costi a seguito della fine del periodo di adozione dei protocolli più restrittivi di rarefazione sociale. Il che implica il ritorno a costi maggiori a parità di consumi: una notizia non molto gradita a chi non è riuscito a cogliere per tempo l’opportunità di cambiare tariffa nel periodo di down dei prezzi.

Non tutto è perduto, però, ed è ancora possibile fare qualcosa per abbassare i costi in bolletta: ecco come muoversi se si intende risparmiare un bel po’.

Utenze domestiche: risparmiare è possibile, a patto di seguire questi consigli

Anzitutto, l’aumento dei costi – stando al report dell’ARERA – ha interessato maggiormente il mercato tutelato (+3.3% in media per quanto riguarda l’energia elettrica) piuttosto che quello libero, in cui i giochi sono ancora aperti.

Per usufruire delle opportunità di risparmio derivanti da quest’ultima soluzione, si renderà perciò necessario passare al mercato libero. L’offerta migliore può essere individuata tramite siti di comparazione delle tariffe, come ad esempio SOStariffe.it, che offre gratuitamente ai clienti la possibilità di confrontare i prezzi praticati dalle varie compagnie operanti nel settore dell’energia elettrica e scegliere liberamente quella che più soddisfa le proprie esigenze e permette di risparmiare.

Stesso discorso per il gas, che però in questo periodo segna ancora un trend al ribasso fisiologico visti i minori consumi durante il periodo estivo (-6,7%). Anche in questo caso, è opportuno uscire dal mercato tutelato – passaggio che avviene senza soluzione di continuità dell’erogazione del gas, così come per la luce, è bene precisarlo – per poter toccare con mano tutte le possibilità di risparmio offerte dal mercato libero.