Oppo A72 è uno degli smartphone che l’operatore rosso ha recentemente inserito nel proprio catalogo per l’acquisto a rate con l’offerta Italian Summer. Scopriamo l’eccezionale prezzo.

Oppo A72 acquistabile a rate con Vodafone ad un prezzo super

Con la nuova offerta denominata Italian Summer è ora possibile acquistare un Oppo A72 pagandolo attraverso 30 rate mensili di un importo di soli 2.99 euro con un anticipo di 9.99 euro. L’offerta in questione è anche accessibile abbinando l’acquisto all’attivazione di una delle offerte Vodafone RED. Come anticipato precedentemente, con l’offerta Italia Summer l’operatore propone l’acquisto anche di altri smartphone.

Con Vodafone RED è possibile acquistare anche il Samsung Galaxy A21s in 30 rate mensili da 1.99 euro al mese con contributo di recesso anticipato massimo pari a 100 euro e lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G in 30 rate mensili da 6.99 euro al mese con un contributo di recesso anticipato massimo di 150 euro. In abbinamento invece con le Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior e Family+ troviamo il Redmi Note 8T in 30 rate mensili di 2.99 euro e Huawei P40 Lite a 4.99 euro al mese sempre per 30 mesi.

In entrambi i casi, il contributo di recesso anticipato massimo è di 100 euro. Per ulteriori informazioni sulle condizioni contrattuali e modalità di accesso alle offerte vi suggeriamo di consultare il sito ufficiale Vodafone o di rivolgervi a uno dei suoi centri autorizzati. Visitate il sito ufficiale anche per scoprire tutte le altre offerte attivabili durante questo periodo.