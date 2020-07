Il catalogo offerto da Netflix è pronto ad allargarsi nuovamente con l’arrivo di ulteriori nuove stagioni per le serie TV più apprezzate dagli utenti negli ultimi tempi. Dopo mesi e mesi di attesa, infatti, finalmente i clienti della piattaforma americana potranno accedere ai nuovi episodi delle loro serie preferite. Oggi, in particolare, ci concentreremo sul futuro dei seguenti titoli: Vis a Vis, Lucifer e The Witcher. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lucifer, Vis a Vis e The Witcher: ecco le ultime novità in arrivo sul catalogo di Netflix

Iniziamo con Vis a Vis. A partire dagli ultimi giorni di Luglio, tutti i clienti della piattaforma Americana potranno accedere ai nuovi episodi dello spin off della serie, ovvero Vis a Vis El Oasis. Quest’ultimo, come ben sappiamo, è andato in onda già alcuni mesi fa in esclusivamente in Spagna attraverso i canali Fox. Sarà quindi compito di Netflix diffondere in tutto il pianeta il nuovo spin off della serie che, come avevamo accennato in questo articolo, vedrà principalmente due protagonisti: Zulema e Macarena.

Proseguiamo ora con Lucifer. Come possiamo facilmente immaginare, visto il successo ottenuto negli ultimi anni, Lucifer è in assoluto una delle serie TV più attese di sempre. Finalmente, dopo una lunga attesa, il diavolo più famoso del mondo fa il suo ritorno sul piccolo schermo. A partire dal 21 Agosto, infatti, verranno pubblicati su Netflix i primi 8 episodi della quinta stagione.

Terminiamo infine con The Witcher. Nonostante la serie TV sia stata apprezzata da milioni di persone in tutto il mondo, purtroppo bisognerà attendere ancora del tempo. Il cast, infatti, non è ancora tornato sul set, il che fa immaginare un rilascio della seconda stagione solamente il prossimo anno.