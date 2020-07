La nota azienda italiana produttrice di caffè Lavazza ha indetto un concorso per l’estate con il quale è possibile vincere ben 300 stampanti tascabili Polaroid dopo aver acquistato almeno un prodotto dell’azienda. Il concorso, nello specifico, va dal 25 maggio 2020 al 19 agosto 2020.

300 stampanti tascabili Polaroid con il concorso Lavazza

Lavazza ha dunque organizzato un concorso a premi. Quest’ultimo è rivolto a tutti i compratori dei prodotti dell’azienda, sia presso un rivenditore fisico, sia sul sito ufficiale di Lavazza sia presso qualsiasi altro sito online. Se l’utente ha acquistato un prodotto presso un negozio fisico, per poter partecipare al’estrazione finale e tentare la fortuna occorrerà conservare lo scontrino fiscale dell’acquisto e successivamente occorrerà registrarlo presso il sito.

Se l’utente ha invece effettuato l’acquisto di un prodotto presso altri rivenditori online, sarà necessario caricare una foto leggibile della conferma dell’ordine e registrarsi successivamente sul sito. Se l’utente ha acquistato uno dei prodotti sullo store dell’azienda, infine, riceverà una email con il codice gioco per partecipare al concorso. I prodotti da acquistare per poter partecipare sono molteplici e vanno dalle macchine per il caffè Lavazza A Modo Mio (in tutti i modelli, versioni e accessori) alle confezioni di caffè dell’azienda (qualsiasi formato e qualsiasi tipologia).

Si tratta di un concorso instant win con il quale è possibile vincere un totale di 300 stampanti tascabili targate Polaroid dal valore di 79,30 euro ciascuna per un montepremi complessivo di 23.790 euro. L’utente potrà sapere subito se ha vinto o meno dopo essersi registrato sul sito dell’azienda e dopo aver inserito il codice di gioco. Qualora il codice risultasse vincente, occorrerà inserire il Pin Vincita (inviato all’utente via email in caso di vincita) nella sezione del sito dedicata per richiedere il premio entro 10 giorni dalla sua ricezione.