Iliad ha una novità da offrire a tutti gratis, ecco chi può ottenerla

I numeri di Iliad fanno capire perfettamente che il progetto messo in piedi ormai oltre due anni fa sta riuscendo alla perfezione. Sono tanti gli utenti che ormai si sono legati in maniera indissolubile a questo nuovo colosso della telefonia mobile, il quale domina soprattutto in Italia. Dopo essere arrivato dalla Francia si è affermato come gestore italiano a tutti gli effetti, facendo vedere le sue offerte migliori fin dal primo momento.

Queste sono ancora disponibili con gli stessi contenuti, e forse è proprio questa la forza di Iliad rispetto a tutti gli altri. L’obiettivo è di certo quello di tenere a bada la concorrenza, la quale sta cercando ogni tipo di soluzione pur di avvicinarsi e riprendere gli utenti scappati via. Grandi colossi come Tim e Vodafone ce la stanno mettendo tutta, anche se le novità promosse da Iliad sono davvero interessanti.

Iliad, gli utenti adesso possono contare su una grande novità oltre che sulle solite promozioni

Il panorama Iliad attualmente si basa su due promozioni che sono ancora disponibili sulla piattaforma online del gestore. Stiamo parlando ovviamente della Giga 50 e della Solo Voce, due offerte che possono tornare utili a diverse tipologie di utenti.

La prima è certamente la più famosa visto che risulta la top di gamma tra le offerte mostrate dal gestore durante questi anni. Al suo interno ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 50 giga in 4G per soli 7,99 € al mese per sempre.

La seconda permette gli stessi contenuti ma senza connessione Internet, il tutto per un prezzo di 4,99 € al mese. Tutti gli utenti con connessione potranno inoltre beneficiare di 4 giga in roaming.