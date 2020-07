Iliad è oramai una delle realtà consolidate nel campo della telefonia mobile italiana. Il provider attivo da più di due anni nel nostro paese è riuscito a catturare l’interesse e la fiducia di milioni di clienti. Sono oramai sei milioni gli abbonati che hanno scelto di attivare una SIM con il provider francese.

Iliad, tutto è pronto per l’esordio nel campo della telefonia fissa

A garantire il successo di Iliad sino a questo momento ci sono state le offerte low cost. In tal senso non è possibile non citare la promozione Giga 50. Nei prossimi mesi Iliad continuerà a puntare in questo settore, ma per quanto concerne il futuro a più ampio raggio è prevista una novità di grande rilievo.

Le indiscrezioni degli ultimi mesi si sono trasformate in una notizia ufficiale: Iliad nei prossimi anni si impegnerà anche nel settore della telefonia fissa con promozioni per la Fibra Ottica. Il Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso mese ha dato il suo consenso al provider per poter operare anche in questo settore strategico delle comunicazioni.

Ulteriore manforte a questa notizia è arrivata nei giorni scorsi, quando è trapelata l’ipotesi di un accordo che coinvolge Iliad con la società Open Fiber per il lancio di reti per la Fibra Ottica. Resta ora da chiarire soltanto un fattore determinante, quello dei tempi. Sino a qualche settimana fa i rumors erano concordi su un possibile esordio di Iliad nel mondo della telefonia domestica entro il 2024. L’accelerazione di questi giorni tuttavia potrebbe portare ad una riduzione dell’attesa.