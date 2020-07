Il mondo Huawei di certo sta attraversando un periodo non di ottima salute, visto che il governo americano ha deciso di eliminare i servizi Google dai suoi terminali. Tutto questo ha comportato un netto calo nelle vendite, le quali però non hanno scalfito la prima posizione in classifica alla quale si trova il colosso cinese.

Nonostante tutto ciò, Huawei sta continuando a sviluppare le sue interfacce basati sul robottino verde. La diretta dimostrazione è fornita proprio dall’ultima EMUI 10.1, la quale sta arrivando con tantissime novità che elenchiamo qui: Animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo, Design ottimizzato, Risposta alle chiamate da computer Huawei, Editing di file, Condivisione dello schermo, Navigazione multi-dispositivo, Assistente Huawei, Sicurezza. Nel frattempo però sono tantissimi quelli che hanno raccolto le indiscrezioni in merito alla prossima EMUI 11.

Huawei: ecco tutti i dispositivi che riceveranno l’interfaccia attuale e anche una lista per la prossima EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11