Fastweb propone a tutti i suoi clienti che hanno attiva una tariffa per la rete fissa di casa l’iniziativa denominata Porta un Amico con la quale è possibile ricevere uno sconto ogni mese fino a dodici mesi per ogni amico che decide di attivare Fastweb Casa. L’iniziativa non finisce di certo qui perché l’operatore telefonico virtuale ha pensato anche ai nuovi clienti perché con l’attivazione della tariffa sono inclusi due mesi gratis.

Salvo eventuali cambiamenti questa tariffa è attiva fino al prossimo 17 Giugno 2020 ed eccovi svelati tutti i dettagli su come procedere.

Fastweb Mobile propone una nuova iniziativa per i vecchi clienti e per quelli nuovi: ecco quale

Tutti i consumatori interessati a questa proposta possono procedere tramite la sua area clienti online MyFastweb. L’operatore telefonico virtuale offrirà ai clienti che faranno da sponsor un codice promo che sarà dato ai consumatori interessati alla promozione.

I nuovi clienti riceveranno tutte le istruzioni e informazioni necessarie tramite e-mail e dovranno utilizzare il codice promo ricevuto dall’amico sponsor per ricevere i due mesi gratuiti con uno sconto del valore del costo mensile dell’offerta in questione pari a 29,95 Euro. L’operatore virtuale ha inoltre specificato che non saranno inclusi gli abbonamenti relativi ad offerte commerciali congiunte e che lo sconto non potrà essere offerto in denaro.

Per quanto riguarda i clienti che riescono a portare un amico in Fastweb, l’operatore riconoscerà l’impresa con uno sconto di 5,00 Euro sulla bolletta di ogni mese per un massimo di 12 mesi. I clienti sponsor potranno ricevere un massimo di cinque codici da comunicare ai propri amici.