Un nuovo caso di Smishing colpisce Euronics e i suoi e i suoi clienti. La catena di negozi di Elettronica e i suoi utenti sono stati presi di mira da un SMS fraudolento che negli ultimi giorni a preso a circolare con sempre più insistenza. Il contenuto del messaggio parla della vincita di un’iPhone 11 con la classica scritta ammiccante “Ciao XXX, sei uno dei vincitori di XXX del concorso Euronics. Seleziona il tuo prodotto“.

Ovviamente non esiste nessun premio e l’unico obiettivo dell’SMS è quello di riuscire a sottrarvi i dati della carta per poi ripulirla completamente. Diffidate del messaggio anche nel caso in cui ci sia contenuto il vostro nome e cognome; molto spesso infatti, ad esempio quando si accettano i termini di servizio di alcune app, siamo noi stessi a consentire la compravendita dei nostri dati che, alla volte, finiscono in mani sbagliate.

Euronics: l’ennesimo caso di smishing

La vincita del concorso Euronics è l’ennesimo caso di smishing, un fenomeno un fenomeno in costane aumento. Lo smishing è una pratica illegale; attraverso questo sotterfugio il malvivente di turno cerca di sottrarre i dati personali o del conto corrente alla vittima per poi farne sparire i risparmi.

Un chiaro esempio può essere l’SMS sopra citato, attraverso un messaggio allettante, come una vincita, si invita ad aprire un link che rimanda ad una pagina molto simile al sito ufficiale della compagnia. Ci sono però alcuni semplici accorgimenti che permettono di evitare la truffa. In primis evitare sempre di fornire dati riservati come il codice Pin della carta, non aprire gli SMS sospetti e soprattuto bloccare il mittente.