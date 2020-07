CoopVoce lancia la ChiamaTutti TOP 30 e la Easy+ con prezzi da capogiro

CoopVoce ha dato in più occasioni segnali positivi per far capire che la sua presenza era fissa all’interno del panorama della telefonia mobile. Questo gestore che inizialmente non ha ottenuto grandi fortune, ora come ora risulta il migliore nella sua branca. I provider virtuali infatti provano in ogni modo a contrastare questa forza, la quale è sempre più accentuata grazie all’arrivo di nuove promozioni. Basti pensare che inizialmente la carriera del gestore di casa Coop sembrava essere predestinata a finire ben presto.

In seguito però CoopVoce, dopo alcuni accorgimenti, ha deciso di migliorare le sue offerte dal punto di vista dei contenuti. Questi ultimi erano oggetto di critica da parte dei possibili clienti, i quali pensavano fossero troppo pochi per sottoscrivere l’offerta. Tutto è però cambiato, concedendo al gestore anche un alto grado di affidabilità. Sono davvero poche infatti le persone che si sono lamentate di aver ricevuto brutte sorprese dopo la sottoscrizione di una promo.

CoopVoce: le nuove ChiamaTutti hanno davvero tutto per battere la concorrenza, ecco la Top 30 e la Easy+

CoopVoce ha fatto vedere ormai durante gli inizi del mese di giugno le sue due nuove offerte: la TOP 30 e la Easy+. Entrambe le soluzioni offrono più o meno lo stesso tipo di contenuti, ma in quantità diverse. La prima permette di avere minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS e 30 giga in 4G per soli 9 euro al mese.

La seconda offerta invece mostra 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare. Il tutto a 5 euro al mese per sempre.