Boeing – nota compagnia aeronautica statunitense attiva nel comparto civile e militare – ha risentito degli effetti del Codiv-19 al pari di controparti facenti parte del medesimo settore. L’esito della pandemia ha prodotto una seria accelerazione dei tempi su una decisione che la società ha maturato da tempo e che trova ora modo di applicare.

Stando alle ultime informazioni fornite in via del tutto ufficiale i jumbo jet non solcheranno più i cieli del mondo. Lasciano il posto ai più modesti aerei economici con un addio programmato per le flotte Airbus A380 e Boeing 747. Ecco le ultime novità.

Boeing 747 addio: la decisione è stata presa

I due mostri del cielo saranno interdetti ai voli sulle rotte per il trasporto passeggeri dopo 50 anni dal primo volo. In questo arco di tempo la naturale evoluzione ha portato ad alcuni cambiamenti importanti nell’assetto tecnico dei velivoli ma si è mantenuta intonsa la silouette facilmente riconoscibile ad occhio per l’upper deck, ovvero il piano rialzato che lascia spazio ad una sorta di gobba frontale.

Airbus A380 è capace di ospitare fino a 500 passeggeri in modalità multi-classe e multi-livello il destino di questo autentico gigante sembra segnato dopo la pandemia. Far volare un aggeggio simile costa troppo, specialmente se le cabine non sono occupate per intero.

Boeing 747, allo stesso modo, non è più conveniente nonostante varie revisioni avutesi nell’arco dell’ultimo decennio. Dal 2019 la produzione si è arrestata e non si prevede un ritorno al passato delle grandi modifiche ed integrazioni. Al contrario, invece, sarà abbandonato.

Gli esperti stimano che per un ritorno alla parità di bilancio serviranno parecchi anni. Ci si sposta su altre tipologie di aereo più economici, meno ingombranti e più semplici da gestire. Bloomberg segnala che nel mese scorso il 97% degli A380 fossero in deposito con il 91% dei 747 sottoposti a medesima sorte.

I tempi dei grandi aerei sono finiti. Infatti per poter essere economicamente vantaggiosi necessitano di un alto tasso di riempimento. Nel frattempo si attende il 747-8, ultima evoluzione del velivolo principale.